Доминикана. Пуэрто-Плата, что ты делаешь? Прекрати!

Знойный климат, неспешность теплого Карибского моря, омывающего берега острова, придают жизни в Доминиканской Республике особый ритм. Сама природа здесь располагает к уединенному отдыху. Даже второй по величине город Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос считается одним из самых спокойных мест на планете. Конечно, так было не всегда. Город, названный Христофором Колумбом в честь тридцати испанских аристократов, основавших здесь первое поселение в 1495 году, – был полем битв благородных рыцарей и пиратов, местом жестоких сражений за независимость от Испании. К разрушению его строений и гибели части жителей неоднократно приводили не только набеги завоевателей, но и стихийные бедствия. Сильнейшие землетрясения несколько раз превращали его в развалины, но Сантьяго, словно Феникс, снова восставал из пепла.
Местные жители, наследники тридцати аристократов, вместе с Колумбом прибывших на остров, считают свой город культурной столицей Доминиканской Республики.
Им есть чем удивить гостей. Здесь имеются музеи и выставочные залы, университеты и театры, памятники архитектуры.
Из них самый знаменитый, предмет гордости жителей Сантьяго – Монумент Героям Войны за Восстановление Независимости Доминиканской Республики.
Каждая статуя посвящена разным личностям и передает тот или иной характер.
Нижний зал украшен росписями испанского художника Хосе Велы Санетти. Со смотровой площадки виден весь город, расположившийся в долине, словно драгоценная жемчужина в раковине.
Со ступенек монумента открывается красивая панорама на город Сантьяго.
Высочайшего уровня достигли потомки гордых испанских кабальеро в производстве элитных сортов кофе, знаменитого рома Bermúdez и прекрасного табака. Сигары, по качеству не уступающие кубинским, выпускаются на местных фабриках. Каждый год в феврале в городе вместе с традиционным карнавалом проходит международный фестиваль ProCigar, на который съезжаются профессионалы табачной отрасли. Также Сантьяго известен среди поклонников латиноамериканских танцев как родина страстного танца меренге.
Близкими торговыми и политическими связями с США объясняется национальная любовь доминиканцев к бейсболу.
На эстакаде замечаю интересные граффити. Это не безликие рисунки.
Встречаются даже исторические моменты.
Узкие улочки Сантьго напоминают знакомые улицы Санто-Доминго.
Есть и широкие улицы и узкие. На узких улочках образуются пробки и тогда все начинают сигналить, очевидно считая, что так они повлияют на ситуацию.
Местные жители.
Кстати о жаре - по ощущениям здесь жарче чем в Санто-Доминго.
Плакат приветствующий всех въезжающих в еще одну жемчужину Доминиканы – провинцию Пуэрто-Плата.
Это побережье северной части страны облюбовали ценители шикарного отдыха. Оно славится прекрасными пляжами, с шелковистым и золотистым песком и удобными отелями с продуманной инфраструктурой.
Наиболее известные курорты Пуэрто-Плата:
- Кабарете – центр виндсерфинга, мекка любителей большой воды и профессиональных спортсменов-серфингистов. В ветреные февральские и мартовские дни, когда на северном побережье поднимаются самые крутые волны, Кабарете принимает максимальное количество туристов.
- Плайя-Дорада – Янтарное побережье. Гостей ожидают 12 прекрасных отелей, песочный пляж, клубы и рестораны, казино и бары. Любителей активного отдыха привлекают путешествия по тропическим лесам, экскурсии по живописным пещерам, игра в гольф и конные прогулки.
- Сосуа – туристический центр. Город славится мягким климатом, он расположен на берегу защищенной от ветров и непогоды бухты. В Сосуа множество баров и ресторанов, казино и ночных клубов, город интересен любителям развлечений разного рода.
- Кофреси – живописнейшее место, райский уголок для отдыха в естественной среде: пальмы и вздымающиеся холмы, золотистый песок и кристально чистая морская вода. Номера здесь традиционно обставлены в карибском и колониальном стилях.
По дороге можно рассмотреть местных жителей.
Наиболее узнаваемые достопримечательности Серебряного Порта – гора Исабель-де-Торрес высотой 800 м, вершина которой увенчана скульптурой Христа Спасителя. Подняться на гору Исабель- де -Торрес можно по канатной дороге. Пятнадцатиминутный подъем, пролетит незаметно за рассматриванием окрестностей Пуэрто-Плата.
Внутри здания канатной дороги. Заметили какой тут вентилятор?)
По желанию к вам может быть прикреплен гид.
Перед посадкой вам не даст заскучать местный ансамбль. Можно даже попробовать сыграть самому.
Ну что, поехали?
Кабинка канатной дороги.
Виды открываются непередаваемые.
Внутри кабинки есть сотрудник, который контролирует подъем-спуск. Забавно, что у него есть автомагнитола. Доминиканцы с музыкой никогда не расстаются.
Мы наверху горы Исабель-де-Торрес. Отсюда можно детально рассмотреть город.
Столица провинции Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата (Пуэрто-Плата в переводе звучит как Серебряный Порт) получила свое имя благодаря первооткрывателю этих земель Христофору Колумбу. Бартоломео Колумб, которому принадлежит честь основания города в 1502 году (сведений о точном годе основания нет), вряд ли думал, что он станет столицей контрабандистов. Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата в конце XV века кишел джентльменами удачи, поэтому был разрушен почти до основания велением испанского короля, но через полстолетия был бысто восстановлен.
Кровопролитная война за независимость от Гаити не оставила в городе камня на камне, поэтому в середине XIX века он снова был отстроен. Основные причины возрождения города – удачное географическое расположение и прекрасный климат. Здесь влажные тропики, короткие ливни, круглый год идеальная температура воздуха – от +25 до +33°С.
Статуя Христа Спасителя высотой 17 метров.
Рядом с горой расположен национальный парк с таким же названием Исабель–де-Торрес. Здесь можно увидеть практически все экзотические растения, произрастающие на территории Доминиканской Республики.
После спуска предложили выпить прохладный сок.
Сразу же выдвигаемся в центральный район Пуэрто-Плата.
Сразу видно, что район ориентирован на туристов.
Дома просто пестрят дикими красками.
Кокос хотите? Цена 1 доллар или 35 песо.
Конечно хотим!
Продавцы здесь ненавязчивые. Они не буду гнаться за вами требовать что-то купить.
Сувениры на любой вкус.
По-испански аптека называется «фармасия». По красному кресту легко узнается среди разноцветных магазинов.
Заглянули в один магазин-музей.
Здесь широкий выбор сигар фабричной работы. Для вас могут скрутить индивидуальную сигару прямо на месте.
Можно посмотреть на предметы быта до и во времена колониальных времен.
Доминиканский песо - основная валюта страны. На сегодняшний день доминиканский песо (DOP) равняется 1.23 рубля (RUB)
Изделия из янтаря также выставлены на продажу, цена по запросу.
Магазинов сувениров здесь достаточно много.
Главную церковь Пуэрто-Платы - Собор Святого Филиппа – можно найти на центральной площади.
Первоначальное здание собора, построенного здесь в 1502 году, не сохранилось до наших дней. В XIX веке он сгорел.
Современное здание с элементами испанского колониального стиля возвели в 1929 году, как раз на месте старого собора.
Заглянув внутрь я увидел яркие витражи и красочную игру света. Мне повезло, что в церкви было малолюдно.
Голуби прячутся от жары в тени деревьев.
Площадь Независимости Пуэрто-Платы неофициально называется Центральным парком. Американские туристы даже замечают некое сходство с элементами нью-йоркского парка. Пожалуй, это лучшая отправная точка для прогулок и изучения колониального прошлого города.
Выходящие на площадь дома - это самые настоящие чудеса викторианской архитектуры.
Отреставрированные, яркие и сочные, они радуют туристов в наши дни.
Пальмы чередуются с красивыми фонарями, между которыми находятся изящные скамейки. Если найдете тенёк, можете отдохнуть. На солнце невыносимо жарко.
Этот парень запросто может почистить вам обувь и показать пару трюков с пернатыми.
Птицы тут как ручные. Забыл спросить его имя, он развлекает туристов подкармливая голубей. Может насыпать корм на шляпу и дать ее поносить, вот тогда держитесь. Голуби облепят вас словно муравьи. Неожиданно.
Вот и клиент подоспел.
На площади помимо сувениров можно приобрести или посмотреть на полотна местных художников.
Живопись тут имеет свой колорит. Это может быть небольшая эротика или местный быт.
Но объединяет их одно, все картины по настощему яркие и сочные.
Жара заставляет народ прятаться от солнца. Здесь даже жарче чем в Санто-Доминго.
Гиды, продавцы сувениров и просто прохожие прячутся в тени зданий и деревьев.
Пуэрто-Плата встретил нас приветливо и тепло. Пора немного расслабиться на пляже и осмотреться в отеле.
Часть первая: Доминикана. Мой первый раз в Санто-Доминго
Часть вторая: Доминикана. Жители доминиканской столицы
Часть третья: Доминикана. Как живут жители в карибской глубинке?
Часть четвертая: Доминикана. Водопады, яникекес и встреча с дикими пчёлами
Пресс-тур в Доминиканскую Республику, организован при поддержке Министерства Туризма Доминиканской Республики и Nikon.
Nikon nikon.ru | Министерство Туризма Доминиканской Республики visitdominicanrepublic.ru
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