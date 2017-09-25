Хотите так жить? Европа добралась до Кавказа

Замок Шато Эркен



- До 1992 года Тембулат Эркенов работал бригадиром колхоза «Ленинский путь», а уже в 1993 году основал фирму «ЗЭТ» и до 1996 года являлся ее директором,

- 1996 по 1998 год – генеральным директором Чернореченского пищекомбината.

- С 1998 по 2002 год был председателем Совета местного самоуправления – главой местной администрации Урванского района.

- В 2002-2004 годах занимал пост Министра пищевой и перерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики.

- С 2004 по 2007 год являлся генеральным директором ООО «Концерн – ЗЭТ».

- В 2005-2008 годах год возглавлял региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей КБР».

- С 2007 по 2010 год занимал должность Министра сельского хозяйства и продовольствия КБР. Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук. Он также —член Российской академии наук, Международной Академии информации, Петровской академии наук и искусств, академик Международной академии творчества.