Хотите так жить? Европа добралась до Кавказа

Отличная альтернатива дорогущей нынче Европе появилась у нас. Один человек с юга заставил говорить о нём всю Россию. Такого здесь никто не ожидал. Сюда приезжают автобусами, целыми семьями. И никто не уходит с пустыми руками. Настоящий архитектурный шедевр - новодел.
Недалеко от села Черная речка, около трассы ведущей в Нальчик (столица Кабардино-Балкарии), хорошо видно красивый пейзаж, не похожий на унылые холмы. Вдоль шоссе раскинулась огромная территория ухоженных виноградников.
3.
И среди этого великолепия возвышается необычный замок. Он уже завоевал небывалую популярность в Интернете, а многие даже уверены что его можно найти в Европе. Нет, он находится в России. В Кабардино-Балкарии, недалеко от Нальчика. Будет много фото и немного текста, постараюсь ответить на всё терзающие пользователей Интернета вопросы.
Замок Шато Эркен
Цель нашего визита в Кабардино-Балкарскую Республику – посещение широко известного элитного винодельческого хозяйства «Шато Эркен», созданного Тембулатом Эркеновым. После окончания агрономического факультета был направлен на работу в Урванский р-н в колхоз «Ленинский путь» на должность звеньевого. Впоследствии стал заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии. Позже он основал свое винодельческое хозяйство.
[Биография]
- До 1992 года Тембулат Эркенов работал бригадиром колхоза «Ленинский путь», а уже в 1993 году основал фирму «ЗЭТ» и до 1996 года являлся ее директором,
- 1996 по 1998 год – генеральным директором Чернореченского пищекомбината.
- С 1998 по 2002 год был председателем Совета местного самоуправления – главой местной администрации Урванского района.
- В 2002-2004 годах занимал пост Министра пищевой и перерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики.
- С 2004 по 2007 год являлся генеральным директором ООО «Концерн – ЗЭТ».
- В 2005-2008 годах год возглавлял региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей КБР».
- С 2007 по 2010 год занимал должность Министра сельского хозяйства и продовольствия КБР. Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук. Он также —член Российской академии наук, Международной Академии информации, Петровской академии наук и искусств, академик Международной академии творчества.
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При упоминании о Кабардино-Балкарской Республике у людей возникают ассоциации со спиртом и океаном «беленькой», производимой левыми производителями. Это началось в после распада СССР и не прекращается по сей день. Одну четвертую доходов в местный бюджет составляет прибыль от производства и сбыта водки. Но украшением и настоящей жемчужиной этих гор является самая современная винодельня Кабардино-Балкарии Chateau Erken. Она уникальна не только с точки зрения используемых технологий. Ее архитектура поражает своей красотой. Тембулатом Эркеновым был построен гигантских размеров замок в пять уровней похожий на крепость.
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Цитадель расположена посреди искусственного водоема. Остров и «большую землю» соединяет мост. На башне ветер колыхает флаг, на котором изображена родовая эмблема вице-премьера. Озеро окружено виноградниками, а прогуливаясь рядом с винодельней можно столкнуться с павлинами, фазанами и даже оленями. Это отличное место для съемок какого-то фильма о Средневековье. Винодельня – настоящая местная достопримечательность, которую любят посещать туристы.
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Романский стиль замка удивительно гармонирует с ухоженными виноградниками винодельни Chateau Erken. Красивое и грандиозное строение построено на рукотворном озере, которое обрамляет густой «девственный» лес. В архитектуре замка преобладают лаконичные и простые геометрические формы, что позволяет ему полностью слиться с местным ландшафтом. Находясь на берегу, ощущаешь покой и умиротворение. На зеркальной водной глади проплывают белые лебеди и слышно, как тихо плещется крупная рыба.
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Тембулат Эркенов крупнейший бизнесмен, владеет виноградниками и производит вина, высокое качество которых признано самыми тонкими ценителями. Винодельческому хозяйству более 6 лет. Во время сезонных работ в нем трудятся не одна сотня работников. Территория занимаемая виноградниками около 1000 гектар.
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Технически винодельня оснащена самой передовой техникой, современными комбайнами. Руководство постоянно следит за новейшими научными достижениями и внедряет их. О процессе рождения вина на заводе «Шато Эркен» поведал научный консультант Михаил Николаевич Фисун. Он также является доктором с.-х. наук, профессором ГАУ Кабардино-Балкарии, заслуженным научным деятелем республики, академиком МАНЭБ.
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Восстановление виноградарства в КБР началось в 2005 г. Но наибольших успехов добился Тембулат Эркенов, некогда обучающийся в аспирантуре под руководством Михаила Фисуна. Сейчас виноградники занимают 931 га. Хозяйство славится своими качественными техническими сортами, например, классическими европейскими: Каберне-Совиньон, Мерло, Шардоне, Алиготе, Семильон. Много площадей занимают и плантации с селекционными виноградниками, выведенными Новочеркасским институтом виноградарства и виноделия.
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Качественные характеристики напрямую связаны с качеством виноградных сортов и условиями созревания солнечного винограда: температурой, почвенными характеристиками, фактической погодой. Получить настоящий винный шедевр долго и непросто, каждый участник всего производственного цикла ( и простой работник и эксперт) должны полностью отдаваться выполнению своих обязанностей.
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Тембулат Эркенов умер 18 мая 2017 года.
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Теперь всё наследство принадлежит его сыну. Работники хоязйства уверены, что он не забросит винодельческое дело и продолжит развивать качественный продукт.
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17. Пруд у замка
18. Дорога ведущая к кафе. Слева и справа вода.
19. Дома для уток
20. Лодка
21. Кафе у пруда. Здесь можно попробовать шашлык и другие блюда с мангала, различные салаты и конечно же вино.
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Завод
24. ООО "Концерн-ЗЭТ" один из крупнейших производителей тихих и игристых вин на территории России.
Внутри замка
В замке нам предложили продегустировать вино местного производства. Дегустация ограничена по количеству людей.
26. Но прежде, чем мы дошли до дегустационного зала, по пути разглядывали интерьер.
27. Банкетный зал
28. Еще один банкетный зал на другом уровне.
29. Здесь нам предложили продегустировать вино
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32. Средняя цена бутылки вина 250 - 300 рублей. 1000 рублей стоит ледяное вино из замершего винограда, десертное (бутылка справа). Раз уж говорим о ценах, то экскурсия с дегустацией обошлась нам в 500 рублей с человека.
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34. Вход в погреб
35. Погреб. Глубина 20 метров на 50 тыс. бутылок
36. Здесь хранятся коллекционные вина. Можно сказать с уверенностью, мы под водой.
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38. Туалет
39. Вид с летней площадки.
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Вокруг замка
44. При строительстве такого объекта пруда еще не существовало. Строение возводилось на сухом фундаменте с гидроизоляцией, а позже территорию вокруг, заполнили водой.
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46. Выглядит эффектно.
47. Сплит системы на стенах.
48. Крыша выполнена из мягкой черепицы.
49. Кафе у пруда.
50. Здесь можно уютно посидеть.
51. Территория вокруг замка постоянная совершенствуется, но встречаются не гармонирующие никак объекты.
52. Незаконченная дорожка.
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57. Здесь идет выход воды из пруда.
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59. Виноградники.
60. Утки
61. Уток в пруду удивительно много.
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63. Замок Шато Эркен
64. Всего мы пробыли на территории замка 3 часа. Этого хватило, чтобы оценить масштабы местной архитектуры.
На Кавказе есть заброшенный замок в Долине Нарзанов, но не такой красивый как в замок "Коварства и Любви" в Кисловодске. Возможно найдется достойный конкурент, который сможет побороться с символом Крыма - Ласточкино гнездо за звание самого красивого замка России.
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