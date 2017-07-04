Что это? Плацкарт по-китайски

Коллективный стриптиз 21 века. Новые выгоны плацкартного типа (не купейные) удивляют неподготовленного пассажира.
фото VCG
Новый скоростной поезд запустили 1 июля 2017 года на жд станции в Пекине. .
фото VCG
Китайцы запустил не просто поезда, а новые двухэтажные составы, где предоставлены комфортные для пассажиров и не нарушающие личное пространство вагоны. Каждое место выглядит как отдельный отсек.
фото VCG
Здесь уютно и комфортно. Максимальная скорость поезда составляет 250 километров в час, а полный состав вмещает - 880 пассажиров.
фото VCG
Похоже на доработанные боковушки.
фото VCG
Причем с одной стороны рядом с пассажиром имеется личный стол.
фото VCG
В каждом отсеке есть розетка, USB и подсветка.
фото VCG
Я думаю пора РЖД перенимать китайский опыт и провести кардинальную модернизацию.
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