kot-de-azur (kot_de_azur) wrote,
kot-de-azur
kot_de_azur

Что это? Плацкарт по-китайски

Когда я представляю плацкарт, естественно российский, то перед глазами предстают торчащие ноги, крики шумной компании за стенкой и постоянно бегающие дети в проходе. Но в Китае теперь все по-другому.



Коллективный стриптиз 21 века. Новые выгоны плацкартного типа (не купейные) удивляют неподготовленного пассажира.


фото VCG

Новый скоростной поезд запустили 1 июля 2017 года на жд станции в Пекине. .


фото VCG

Китайцы запустил не просто поезда, а новые двухэтажные составы, где предоставлены комфортные для пассажиров и не нарушающие личное пространство вагоны. Каждое место выглядит как отдельный отсек.


фото VCG

Здесь уютно и комфортно. Максимальная скорость поезда составляет 250 километров в час, а полный состав вмещает - 880 пассажиров.


фото VCG

Похоже на доработанные боковушки.


фото VCG

Причем с одной стороны рядом с пассажиром имеется личный стол.


фото VCG

В каждом отсеке есть розетка, USB и подсветка.


фото VCG

Я думаю пора РЖД перенимать китайский опыт и провести кардинальную модернизацию.

Tags: удивительно
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