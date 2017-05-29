На Ставрополье угроза прорыва дамбы, эвакуируют 40 тысяч человек. Онлайн.

Справка.

Воды Кумы используются для орошения садов, виноградников и кормовых культур. На Куме создано Отказненское водохранилище, регулирующее сток и служащее для целей рыболовства.

По указу императрицы Екатерины II в 1783 году графу А. Р. Воронцову была пожалована земля в Георгиевском уезде… "ниже села Отказного, по правой стороне реки Кума из казённой земли, всего 15 тысяч 300 /единиц/ десятин. За землю была уплачена символическая сумма 3,5 копейки за десятину. Село получило название Воронцово-Александровское. Ещё ранее на этом месте существовало поселение, основанное в 1781 году отставными солдатами. Дата 2 октября 1781 года считается днём основания Зеленокумска.