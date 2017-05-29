На Ставрополье угроза прорыва дамбы, эвакуируют 40 тысяч человек. Онлайн.

Новая информация. Длительные дожди на Ставрополье привели к катастрофе. В г. Зеленокумске объявлена эвакуация. В связи с угрозой прорыва плотины Отказненского водохранилища 29 мая 2017 года с 10-00 до 18-00 будет проводиться эвакуация всех жителей города в другие населенные пункты края.
На 27 мая было известно, что число пострадало 528 жилых домов и 3247 придомовых территории. Более 800 человек эвакуированы. С 24 мая в крае введен режим Чрезвычайной Ситуации. Я проехался в Минеральных Водах вдоль зоны паводка у реки Кума. Это был настоящий 50-летний дождь. Настолько сильных и обильных дождей на Ставрополье не было с 1967 года. Только пятьдесят лет назад они охватили 30% процентов от территории края, а сегодня под властью дождя и туч находится 90%.
Ситуация в крае на реке Кума обостряется
Справка.
Воды Кумы используются для орошения садов, виноградников и кормовых культур. На Куме создано Отказненское водохранилище, регулирующее сток и служащее для целей рыболовства.
Воды Кумы используются для орошения садов, виноградников и кормовых культур. На Куме создано Отказненское водохранилище, регулирующее сток и служащее для целей рыболовства.
Отказненское водохранилище
Кадры с квадрокоптера (автор Роман Величко)
Водохранилище создано в 1965 году путём зарегулирования стока реки Кума. Гидрологический режим водоёма неустойчивый. Осенью сбрасывается до мёртвого объёма, что способствует эффективному промыслу. Проектный объём водного объекта 131 млн. кубов.
г. Зеленокумск
Кадры с квадрокоптера (автор Роман Величко)
Про город.
[Spoiler (click to open)]По указу императрицы Екатерины II в 1783 году графу А. Р. Воронцову была пожалована земля в Георгиевском уезде… "ниже села Отказного, по правой стороне реки Кума из казённой земли, всего 15 тысяч 300 /единиц/ десятин. За землю была уплачена символическая сумма 3,5 копейки за десятину. Село получило название Воронцово-Александровское. Ещё ранее на этом месте существовало поселение, основанное в 1781 году отставными солдатами. Дата 2 октября 1781 года считается днём основания Зеленокумска.
Про ЧС в Ставроплльском крае.
Ставропольском крае эвакуируют жителей семи населенных пунктов из-за увеличения сброса воды на Отказненском водохранилище, сообщается на сайте губернатора региона.
"28 мая начинаем с 6 утра эвакуацию населения в селе Отказное. С 10 утра мы начинаем эвакуацию в Зеленокумске. С 12 далее по графику села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное", — уточнил губернатор Владимир Владимиров.
Власти приняли такое решение после уточнения прогноза наполнения водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий.
По словам губернатора, приток воды не падает. Уже полностью подготовлены пункты временного размещения и транспорт, эвакуированные населенные пункты останутся под охраной полиции. Въехать на их территорию можно будет только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.
Письмо:
Об эвакуации жителей восточных районов Ставрополья стало известно в субботу. Увеличение сброса воды необходимо для исключения возможности прорыва дамбы, что повлекло бы затопление территории с населением свыше 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в шесть раз превышает среднегодовой.
Тремя днями ранее:
Это село Левокумка. Оно находится в составе Минераловодского городского округа Ставропольского края. Расположено на левом берегу реки Кумы.
И вот после дождей Кума показал свой грозный нрав.
Похоже это была чья-то база отдыха. Шашлыки, навесы, магазин. Всё под водой.
Высоковольтные ЛЭП стоят в воде.
С той стороны берега затоплены дома. Вода немного сошла, но некоторые территории не доступны.
Перехожу на другую сторону.
МЧС РФ сообщило, что всего на месте происшествий задействовано 3105 человек, 533 единицы техники, а также 80 плавсредств.
Для пострадавших от подтопления ставропольцев открыта горячая линия. Её номер телефона: (8652) 55-65-89.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел в регионе режим ЧС. Пострадавшим от паводка обещали выплатить денежные компенсации.
Из каждого двора и из каждого подъезда откачивается вода.
МЧС, пожарные и прочие службы работают не останавливаясь.
В многоэтажках залиты все подвалы.
Мобильный пункт МЧС
Вода подходила почти к окнам.
Мешки с песком.
Целый день спасатели откачивают воду.
Погода нормализовалась буквально вчера. Но прогноз не утешителен, вечером обещают дождь.
Кто-то плавает на лодке.
Пригляделся. Где же они плавают?
Так это же футбольное поле!
А они сети ставят. Рыбаки оказывается.
Эвакуация продолжается.
Не ко всем добрались спасатели.
Многие дома стоят в воде.
Это конец улицы, дальше река.
Там где вода сошла, куча грязи.
Мимо плывет холодильник с пивом.
Возле берега реки упало множество деревьев.
Поймали цистерну и привязали к дереву.
Кроме Минеральных Вод пострадали и другие населенные пункты.
Сводка из соцсетей
У хутора Барсучки водитель пожарного автомобиля Николай Скрипник в нерабочее время спас из воды семью, автомобиль которой был затоплен.
Сотрудник ПАСС СК увидел как держались за дерево женщина с двумя детьми, в то время как к ним подступала вода. Окружающая территория была затоплена более чем на полметра. Пожарный подъехал на своем личном авто к подтопленцам и вывез семью на сушу.
По оперативным данным, избыточный объем воды в реке Кума, который уже привел к подтоплениям в Минераловодском и Георгиевском городских округах, продолжает движение по направлению к Отказненскому водохранилищу.
Это создаст угрозу сохранности дамбы водохранилища, которая, в силу технической изношенности, находится на реконструкции, начавшейся в 2015 году и со сроком окончания в 2020-м.
В случае разрушения дамбы, потенциальная зона затопления охватит территорию Советского городского округа и Буденновского района с населением, как минимум, 40 тысяч человек.
Днем 27 мая в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о закрытии с 19 по 21 километр автодороги Зеленокумск - Селивановка-Нины в связи с переливами воды.
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